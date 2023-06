Impetus: Império de roupa interior emprega mais de 1.000

A comemorar 50 anos de vida, a Impetus apresenta-se como “uma das empresas líderes mundiais no setor têxtil", tendo fechado o último exercício com um volume de negócios da ordem dos 50 milhões de euros, mais 25% do que no ano anterior, dos quais 95% foram gerados nas exportações.



Rui Neves ruineves@negocios.pt 09:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante No ano anterior à Revolução dos Cravos, em Esposende, o casal Alberto e Emília Figueiredo convertem a casa de um tio numa pequena fábrica de cuecas e “singlets” – com meia dúzia de pessoas e de máquinas de costura, cortam no quarto, confecionam na sala e embalam na cozinha. Foi assim que começou a Impetus, que se converteu num império na produção de roupa interior.



... ... Saber mais Impetus

Impetus: Império de roupa interior emprega mais de 1.000









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Impetus: Império de roupa interior emprega mais de 1.000 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar