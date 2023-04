Inflação e animais de estimação aceleram vendas da Nestlé

A Nestlé aumentou as vendas no primeiro trimestre em 9,3% em termos orgânicos, superando as estimativas dos analistas.



Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 10:01









Em termos orgânicos, o crescimento das vendas cifrou-se em 9,3%, enquanto a inflação fez as receitas aumentarem 9,8%. Os analistas esperavam um aumento orgânico das vendas de 7,3%.



O grupo indica ainda que o efeito cambial adverso teve um impacto negativo de 4% nas vendas, ao passo que as aquisições contribuíram positivamente em 0,3%.



A empresa destaca o contributo das linhas de alimentação para animais de estimação Purina e Friskies.



