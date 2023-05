Marcelo pelos 100 anos da Nestlé Portugal: "É muito importante para a economia portuguesa"

Leia Também Vendas da Nestlé em Portugal cresceram 8,3% em 2022 para 677 milhões de euros

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou nesta sexta-feira o contributo económico e social da Nestlé Portugal para o país, por ocasião do centenário da empresa, cujas bases foram lançadas pelo Nobel da Medicina Egas Moniz, em 1923, na sua terra natal, Avanca, onde funciona ainda hoje a fábrica."Esta Nestlé exporta agora 65% do que produz e isso é muito importante para a economia portuguesa, sendo ainda um exemplo de futuro com responsabilidade social", afirmou, na cerimónia de celebração dos 100 anos realizada na fábrica, na qual marcaram presença, entre outros, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, o embaixador da Suíça em Portugal, Markus-Alexander Antonietti, o "chairman do Grupo Nestlé, Paul Bulcke, e a diretora-geral da Nestlé Portugal, Anna Lenz."No seu estabelecimento em Portugal, a Nestlé soube perceber os portugueses e hoje conhece o bem país. Continua a apostar em Portugal com uma certeza e confiança inabaláveis", sublinhou, citado num comunicado enviado às redações pela Nestlé Portugal. "Esta é uma Nestlé diferente das outras, nasceu com os portugueses, associando-se a um Prémio Nobel que compreendia bem os problemas do país", enfatizou.No evento, o Presidente da República distinguiu todos os atuais e antigos colaboradores da Nestlé Portugal através da atribuição da condecoração de Comendador da Ordem de Mérito Empresarial a Alfredo Manuel da Silva, com uma carreira de 44 anos no grupo e que é "reconhecido como uma referência absolutamente unânime na Nestlé em Portugal e também além-fronteiras".Marcelo Rebelo de Sousa considerou ainda ser "uma honra para o país e para o município de Estarreja" poder contar com uma fábrica como a da Nestlé Portugal, onde, a par com a restante comitiva, ficou a conhecer de perto as linhas de onde todos os dias saem duas das mais emblemáticas marcas do portefólio da Nestlé Portugal: a Cerelac e o Nestum."O nosso compromisso é o de continuar a trabalhar para os próximos 100 anos, criando e partilhando valor em Portugal, com impacto positivo na vida dos nossos consumidores", afirmou a diretora-geral da Nestlé Portugal, Anna Lenz, para quem o "sucesso" e "reputação" da marca no país "são em grande parte devidos ao reconhecimento e à confiança depositada pelos consumidores"."É para eles que todos os dias fabricamos os melhores produtos adaptados a toda as etapas da sua vida e é a eles que devemos o nosso sucesso. Mas este é um trabalho que não podemos fazer sozinhos, contamos com o apoio de muitos parceiros de negócio ao longo da nossa cadeia de valor, desde os agricultores produtores de cereais no Alentejo, até aos retalhistas que nos ajudam a levar os produtos aos consumidores", frisou.A Nestlé Portugal emprega mais de 2.500 colaboradores. Em 2022 atingiu um volume de negócios de 677 milhões de euros, incluindo 125 milhões de euros em exportações, tendo investiu 73 milhões de euros nas suas operações.Além da fábrica de Avanca, a Nestlé Portugal conta com uma unidade no Porto, produzindo um largo conjunto de marcas locais e internacionais, adaptadas aos gostos e conveniências dos consumidores portugueses, mas também apreciadas além-fronteiras, em mais de 60 países, para onde a empresa exporta mais de 60% da sua produção local.A história da empresa encontra-se intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de produtos alimentares e de bebidas, em que se incluem a Cerelac ou o Nestum, a Sical, a Nescafé ou a Maggi, que integram o conjunto de 90 marcas que o grupo produz e comercializa em Portugal.