CEO da Nestlé: "Tivemos de aumentar preços, mas fizemo-lo de forma muito responsável"

O CEO da Nestlé, Mark Schneider, afirmou, esta sexta-feira, que o maior grupo alimentar do mundo foi forçado a aumentar os preços dos produtos face a uma inflação sem precedentes nos últimos 50 anos, mas garante que não só "levou tempo" a fazê-lo como o fez "de forma responsável"."Toda a gente teve de aumentar preços porque toda a gente na cadeia de valor foi afetada pela inflação. Levamos tempo a ajustar os preços para compensar mas, a meu ver, fizemo-lo de uma forma muito responsável", assegurou Mark Schneider, aos jornalistas, no "campus" de Linda-a-Velha, após participar na conferência "Nestalk" subordinada ao tema "O papel das empresas na liderança da sustentabilidade", inserida nas celebrações dos 100 anos da Nestlé Portugal.O "número 1" da dona de marcas como Cerelac, Nescafé e Kitkat deixou claro que o grupo não lucrou com a inflação, embora esta esteja a empurrar o crescimento das vendas. "Não beneficiamos com a inflação, fomos vítimas como toda a gente", declarou. Prova disso mesmo - argumentou- é que "a nossa margem bruta, que é a diferença entre os preços de venda e os custos, está a diminuir, ou seja, a aumentar menos do que a inflação".A subida de preços, essa, foi transversal, como confirma Mark Schneider, pela primeira vez em Portugal desde que assumiu o cargo de CEO em 2017. "Não há uma única categoria que não tenha sido atingida".Embora sinalizando que muitos dos custos, como a energia, mão-de-obra e matérias primas, continuam "elevados", o dirigente apontou que é de esperar um alívio que, mais tarde, venha a permitir que as vendas seja mais suportadas pelo volume do que impulsionadas pelo valor, algo que ainda não se verifica."O crescimento [das vendas] na primeira metade do ano também foi sobretudo liderado pela inflação, mas a determinado momento da segunda metade do ano ou perto do início de 2024 o crescimento vai começar a depender mais do volume", prognosticou o CEO da Nestlé, esperando um maior equilíbrio do "mix" se a inflação não voltar acelerar.Num olhar sobre Portugal, o CEO da Nestlé afirmou esperar que "continue a ser um mercado de crescimento", mas sem revelar as expetativas em termos de resultados para a empresa que fechou 2022 com vendas totais de 677 milhões de euros, refletindo um aumento de 8,3% face a 2021.Instado a comentar, o impacto do crescimento do peso das marcas próprias nas compras dos portugueses , por oposição às de fabricante, Mark Schneider relativizou, apontando que o fenómeno "não é novo" na Europa: "É algo que tem acontecido na Europa de forma constante nas últimas décadas".O mesmo responsável sublinhou que, no início da pandemia, as chamadas marcas próprias perderam terreno, porque "muitas das suas cadeias de abastecimento não são tão estáveis", mas voltaram a crescer no ano passado em face da elevada inflação com os consumidores a "procurarem bons negócios" levando a "uma forte recuperação das marcas brancas".A diretora-geral da Nestlé Portugal, Anna Lenz, apontou que o cenário é idêntico, assinalando que após a pandemia houve uma "correção" do mercado, estando a quota da Nestlé acima dos níveis pré-pandemia.Segundo a dirigente, em termos globais, a quota de mercado da Nestlé Portugal ronda um terço, embora seja muito diferente de categoria para categoria. A título de exemplo, referiu, marcas "fortes" como a Cerelac e Nestum, que dominam com uma fatia de 80 a 90%, e são menos permeáveis a impactos.Relativamente à diferença de preços entre as marcas próprias e as de fabricante que, segundo alguns estudos podem superar os 300% em determinados produtos, o CEO da Nestlé afirmou apenas que "depende da categoria", enfatizando que mesmo as marcas brancas tiveram de encarecer os produtos, mas partiram de uma base mais baixa.