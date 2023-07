Infraestruturas de Portugal adjudica contrato de 3,35 milhões à Efacec

Leia Também Venda da Efacec deverá ser concluída no final do mês

A Infraestrutras de Portugal (IP) adjudicou à Efacec um contrato de 3,35 milhões de euros para a modernização da Linha do Oeste."A Efacec volta a ser selecionada pela Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) para conceber e implementar as soluções de Telemática a aplicar na Modernização da Linha do Oeste – Troço Meleças – Caldas da Rainha, que vão contribuir para uma maior fiabilidade e segurança do sistema ferroviário, assim como para uma maior qualidade do serviço prestado às populações", informa a Efacec, num comunicado enviado às redações.Esta nova empreitada, acrescenta, "vem reforçar a capacidade e eficiência do serviço de transporte ferroviário através da melhoria dos níveis de disponibilidade e da redução dos tempos de percurso".

"O empreendimento, já em curso, considera duas empreitadas de eletrificação para o troço Meleças – Caldas da Rainha, numa extensão de cerca de 85km, o desenvolvimento e implementação dos sistemas de sinalização e a construção de uma subestação de tração elétrica em Runa já adjudicada também à Efacec", explica.



Ângelo Ramalho, Chairman e CEO da Efacec, diz que a empresa "congratula-se por voltar a merecer a preferência da Infraestruturas de Portugal, reforçando a sua participação na modernização da linha do Oeste".