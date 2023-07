Venda da Efacec deverá ser concluída no final do mês

O ministro da Economia avança que a conclusão da venda da Efacec ao fundo alemão Mutares deverá ser concluída no final de julho.Na comissão parlamentar de Economia, António Costa Silva recusou, no entanto, revelar mais detalhes sobre o negócio, repetindo a promessa de que partilhará toda a informação uma vez que a operação seja concluída, o que deverá acontecer no final do mês."Tudo o que possa dizer não é benéfico para a solução do problema", repetiu. O Governo ainda não revelou o valor da venda.A alemã Mutares ganhou a corrida à reprivatização da Efacec, e ficará com os 71,73% do capital da empresa detidos pelo Estado. O anúncio da decisão foi feito no início de junho e nesse momento Costa Silva afirmou que "há a expetativa de recuperar todo o investimento" feito pelo Estado na empresa, que consiste numa ajuda direta de 132 milhões de euros, valor ao qual acrescem 85 milhões de euros em garantias.