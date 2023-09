Irlandesa Planet Payment instala-se no renovado Trinity Porto com 130 trabalhadores

Leia Também Trinity Porto investe 5 milhões e "apaga" Trindade Domus

A Planet Payment, empresa de pagamentos criada na Irlanda há mais de 30 anos, vai transferir os escritórios no Porto, a par com 130 funcionários, para o edifício Trinity Porto (Trindade Domus), uma mudança inserida num plano de "expansão da empresa em pontos estratégicos do mundo", em que "a cidade do Porto será um dos principais polos tecnológicos e de desenvolvimento".A mudança para o edifício, junto à Câmara Municipal do Porto, acontece depois de os proprietários do Trinity Porto, a britânica Patron Capital e a Finangeste, terem concluído uma obra de reabilitação nas áreas comuns, escritórios e retalho, do edifício em agosto deste ano, num investimento total de cinco milhões de euros, como noticiou o Negócios Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a Patron adianta também que, como resultado das obras de reabilitação do imóvel, abriu, entretanto, uma loja da Padaria Portuguesa e "em breve" serão anunciadas novas marcas de restauração a adicionar à oferta já existente naquele edifício que conta com 21.000 metros quadrados de área de escritórios e retalho, complementada por 6.500 metros quadrados de estacionamento público.Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a Patron especifica que a reabilitação do prédio incluiu uma nova receção, lounge, esplanada, novos escritórios e também um jardim suspenso de 3.000 metros quadrados, de autoria da XSCAPES Arquitetura Paisagista e que foi intervencionado com uma obra de arte urbana: o projeto Ruído (artistas Frederico Soares Campos "DRAW"e Rodrigo Guinea Gonçalves "CONTRA"), uma parede de escaladas, além de áreas de lazer ao ar livre.A Patron, fundada em 1999 e que representa aproximadamente 5 mil milhões de euros de capital em vários fundos e co-investimentos, sublinha ainda que em linha com o "forte compromisso com a sustentabilidade, tecnologia e a inovação", recorreu-se à tecnologia LED nos equipamentos de iluminação exterior "introduzindo vantagens significativas como a redução de consumos em cerca de 80%". Além disso, o edifício "está em processo de certificação BREEAM com vista a obtenção da classificação de Muito Bom e ICRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor, Maintain & Use) estando a percorrer o caminho para a descarbonização", enfatiza.