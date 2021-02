Jerónimo Martins compra 66,68% da marroquina Mediterranean Aquafarm

A Jerónimo Martins informou, em comunicado à CMVM, que a sua subsidiária integral indirecta Jerónimo Martins - Agro-Alimentar (JMA) "adquiriu na presente data acções representativas de 66,68% do capital social da sociedade de direito marroquino denominada Mediterranean Aquafarm".





"Esta aquisição dá corpo a uma parceria em Marrocos que permitirá à JMA continuar a desenvolver a sua rede de aquacultura para produção, em jaulas colocadas em alto mar, de robalo, dourada e corvina, num país com condições costeiras excepcionais que garantem elevada qualidade", refere o documento.

Além disso, pela proximidade de Marrocos com Portugal, é assegurada também "a total frescura do pescado".



O valor do negócio não foi revelado.





Sediada na cidade costeira de Saïdia, a Mediterranean Aquafarm opera na conceção, realização e exploração de viveiros industriais cujo objetivo é a produção de peixes e moluscos, bem como de juvenis e reprodutores.





No comunicado divulgado junto do Conselho de Concorrência de Marrocos é sublinhado que a operação permitirá a ambas as partes desenvolverem as suas capacidades de conceção, construção, exploração e manutenção de viveiros industriais para aquacultura em Marrocos.

"Ao conjugarem as suas respetivas competências, as partes estarão em posição de fornecer produtos de melhor qualidades em Marrocos e na Europa", remata.



A Jerónimo Martins encerrou a sessão desta sexta-feira a recuar 1,38% para 12,85 euros.



(notícia atualizada às 18:37)