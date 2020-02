JM aumenta dividendo para 34,5 cêntimos e paga metade dos lucros aos acionistas

A retalhista vai propor o pagamento de uma remuneração acionista de 216,8 milhões de euros, o equivalente a 34,5 cêntimos por ação. Jerónimo Martins mantém política assente no pagamento de metade do valor dos lucros em dividendos.

A Jerónimo Martins vai apresentar uma proposta em assembleia geral com vista ao pagamento de um dividendo de 34,5 cêntimos (brutos, ou seja antes de impostos) referente ao exercício financeiro de 2019.





No comunicado enviado pela retalhista à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, já depois do fecho dos mercados, a cotada refere que esta remuneração acionista corresponde a um total de 216,8 milhões de euros, metade dos lucros obtidos ao longo do ano passado.