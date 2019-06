João Bento: “Nenhuma loja dos CTT vai ser fechada”

"Está decidido que não vai haver mais encerramentos de lojas". A garantia foi dada esta quarta-feira pelo novo presidente executivo dos CTT, João Bento, no Parlamento.

O novo líder dos Correios, que está a ser ouvido na Comissão de Economia, sublinhou ainda que dois dos pilares estratégicos do seu mandato, que teve início no dia 22 de maio, passam pela "proximidade às populações" e "melhorar a qualidade do serviço universal". E questionado sobre quantas lojas iriam fechar este ano, respondeu: "Zero. Nenhuma loja vai ser fechada", adiantando ainda que vão reabrir algumas das que tinham encerrado.

O plano de suspender o encerramento de lojas tem, "no entanto, uma exceção que é uma loja na Amadora", detalhou, explicando que o encerramento ou não está ainda dependente de um acordo com as entidades locais.

Em 2018 houve 33 concelhos que ficaram sem estações de correios, revelou em janeiro deste ano o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, que salientou que a curto prazo era expectável que a empresa encerrasse mais 15 estações, elevando, assim, para 48 os municípios sem balcões próprios.



Recentemente, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, já tinha garantido no Parlamento que os 33 postos que fecharam iam ter que abrir, além de que não seriam encerrados mais postos.

Questionado sobre a sua visão, e objetivos, para o relacionamento com a Anacom referiu que o seu dever "é reconduzir a relação para um patamar de normalidade".

"Estou aqui para tratar do presente e do futuro e não posso fazer nada em relação ao passado. Mas no que toca ao relacionamento com a Anacom, é difícil falar do relacionamento sem falar do passado", acrescentou, referindo-se ao braço de ferro entre o regulador e os Correios no seguimento do reforço de algumas regras impostas pela entidade liderada por Cadete de Matos.