João Teiga e Pedro Costa Santos deixam de ser vogais no "board" da Orey Antunes e centram-se nos transportes e logística

A Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) informou, em comunicado à CMVM, sobre a renúncia ao cargo de vogal do conselho de administração dos administradores João Luís Neto Sacramento Teiga e Pedro Miguel Torres Vitor Costa Santos.

Na sequência desta decisão, João Teiga e Pedro Costa Santos "passarão a desempenhar de forma exclusiva e dedicação integral as suas funções executivas, dentro do grupo, no âmbito da área de transportes e logística em África e serviços relacionados", sublinha o documento.

Estas alterações estão alinhadas com a deliberação do conselho de administração de 10 de agosto de 2018, onde foi decidido executar a saída da SCOA dos sectores financeiros e de investimentos alternativos no Brasil e focar a sua atividade nas áreas de transporte e logística e serviços relacionados quer na península ibérica quer na África Subsariana (Angola e Moçambique).