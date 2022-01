Leia Também Paulo Campos e Costa Pina acusados no processo das PPP

Carlos Costa Pina, antigo secretário de Estado do Tesouro do ministro Teixeira dos Santos, saiu da administração da Galp, anunciou esta quarta-feira a petrolífera em comunicado à CMVM.Costa Pina, que ocupava o cargo de COO Corporate e integrava como vogal o Conselho de Administração da empresa, apresentou a sua renúncia aos cargos com efeitos a partir desta quarta-feira, dia 5 de janeiro."Carlos foi um ativo importante para a Galp durante mais de nove anos. Agradeço-lhe todo o trabalho que exerceu no desenvolvimento desta Empresa e desejo-lhe os maiores sucessos no seu futuro pessoal e profissional", refere Paula Amorim, presidente do Conselho de Administração da Galp, citada no comunicado.Já o CEO Andy Brown indica que "gostaria de agradecer ao Carlos Costa Pina, com quem trabalhei durante este último ano, pelo seu profissionalismo e compromisso com a Empresa. O Carlos é um líder dedicado e profissional que desempenhou um papel importante no percurso da Galp para uma organização mais sustentável."

O antigo governante foi constituído arguido em dezembro, juntamente com Paulo Campos, secretário de Estado das Obras Públicas, no âmbito do processo relativo às PPP rodoviárias.





Costa Pina é acusado pelo Ministério Público de cinco crimes de participação económica em negócio, enquanto a Paulo Campos são apontados cinco crimes da mesma natureza. O processo tem um terceiro acusado, Rui Manteigas, ex-diretor da área de concessões da empresa Estradas de Portugal, a quem o Ministério Público aponta cinco crimes de participação económica em negócio.





A investigação iniciou-se há 11 anos e segundo o Ministério Público as renegociações das PPP com a Ascendi lesaram propositadamente o interesse público, ao fazerem com que a Estradas de Portugal e o Estado assumissem a responsabilidade de pagamentos líquidos de montantes fixos e certos (compensações contingentes) que não se encontravam previstos nas propostas-base apresentadas no início do concurso de concessão.





Os ex-ministros Mário Lino, António Mendonça e Fernando Teixeira dos Santos chegaram a ser arguidos, mas não foram acusados.