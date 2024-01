KFC criou 200 empregos com nove aberturas em 2023

A KFC abriu nove restaurantes em Portugal ao longo do ano passado, gerando 200 novos postos de trabalho, de acordo com informações facultadas ao Negócios pela cadeia de "fast-food".



Com as nove aberturas (Santa Iria da Azoia, Beja, Carregado, Viseu, Almada, Abrantes, Funchal, Oeiras e Loures), a KFC elevou para 65 o total de restaurantes em território nacional.



Na Península Ibérica, a KFC registou, aliás, o seu maior número de aberturas, com a inauguração de 48 restaurantes passando a contar com um universo de 351 em Portugal e Espanha, os quais tinham ao serviço mais de 6.000 funcionários.



"Estamos muito orgulhosos de continuar a crescer na Península Ibérica com a nossa rede de 'franchisados'. Ser mais acessíveis e estar próximos dos nossos clientes em todas as ocasiões de consumo é a nossa prioridade", diz o novo responsável da KFC para Espanha e Portugal, João Almeida, citado num comunicado enviado às redaçõs.





"2023 foi um grande ano em termos de expansão, pois conseguimos consolidar a nossa presença em muitas regiões e também chegar a novas cidades. A nossa meta para este novo ano é continuar a avançar rumo ao nosso objetivo de fazer crescer o nosso sistema em cerca de 50 unidades por ano e cobrir o tecido local com a maior capilaridade possível", realça, por seu turno, José Manuel Rubio, Chief Development Officer da KFC Espanha e Portugal.





A KFC, subsidiária da Yum! Brands, com uma história de quase 80 anos, conta com