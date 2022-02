Laboratórios Germano de Sousa devem reabrir entre hoje e amanhã

Leia Também Laboratórios Germano de Sousa alvo de ataque informático

Os laboratórios de análises clínicas Germano de Sousa, alvo de um ataque informático na semana passada, deverão reabrir estar terça-feira no Norte, mas em Lisboa apenas está previsto na quarta-feira, disse à Lusa o responsável pelo grupo."Em Lisboa, em princípio só na quarta-feira. Tivemos praticamente de reconstruir toda uma rede informática", explicou o médico Germano de Sousa, acrescentando que, cerca das 12:00, já deve estar a funcionar o laboratório grande, na Trindade (no Porto), assim como a ligação às unidades de saúde CUF Norte.Além do laboratório da Trindade, deverão igualmente reabrir postos de colheita durante a tarde, na região do norte.O ataque informático, que infetou os sistemas de comunicação com um vírus, prejudicou a comunicação com os parceiros, hospitais e centros de análises.O grupo Germano de Sousa informou que o ciberataque, ocorrido na madrugada de quinta-feira, foi "deliberado e criminoso com o objetivo de causar danos e perturbações à sua atividade e aos seus doentes", mas "não existe qualquer evidência" de que os dados dos seus doentes tenham sido comprometidos.