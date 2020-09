Leixões SAD volta a estar nas mãos do Estado

No dia 25 de maio, a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Leixões anunciava, na sua página do Facebook, que André Castro deixava as funções de diretor desportivo para se tornar administrador da sociedade liderada e controlada por Paulo Lopo. Pouco mais de um mês depois, na passada sexta-feira, 28 de agosto, em comunicado, a mesma SAD avança que Lopo cedeu o cargo de presidente a Castro.





