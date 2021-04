Líder da publicidade "outdoor" entra no mobiliário urbano

O Grupo dreamMedia, que reclama o estatuto de líder nacional em publicidade no exterior ("outdoor"), anunciou esta quarta-feira, 14 de abril, a entrada na área do mobiliário urbano, passando a assegurar a instalação, manutenção e exploração de publicidade em paragens de autocarros, "mupis" e outros equipamentos na via pública.

A nova empresa vai ser liderada por António Meireles Moita, 56 anos, que até agora era administrador da concorrente JC Decaux e que passa também a ser acionista do grupo sediado em Vila Nova de Gaia. Com mais de três décadas em cargos de direção, o novo diretor-geral tem no currículo passagens pelo BCP, Totta & Açores, Grupo Espírito Santo, Ambelis, presidiu à Oeiras Invest.

Ricardo Bastos, fundador e CEO da dreamMedia, explica numa nota de imprensa que a entrada neste mercado do mobiliário urbano "surge como resposta à necessidade de investimento nos municípios, na modernização do setor, na incorporação de publicidade digital inexistente até ao momento e no desenvolvimento de uma área que se encontra ultrapassada face a outras realidades europeias".

Ricardo Bastos fundou a dreamMedia quando tinha 18 anos.







Com perto de uma centena de funcionários em Gaia e em Lisboa, o grupo está presente em mais de 170 municípios dos 18 distritos e faturou cerca de 11 milhões de euros em 2019, o último ano para o qual divulgou os resultados. Além da dreamMedia ("outdoors" e meios de ativação e "roadshow"), inclui ainda a empresa BIGoutdoors (monopostes e formatos gigantes).