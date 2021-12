Outdoors digitais da dreamMedia estacionam em 30 parques da Empark

A dreamMedia instalou mais 60 outdoors digitais em 31 parques de estacionamento a nível nacional, depois de ter ganhado recentemente a concessão de publicidade da Empark, anunciou a empresa em comunicado, enviado esta segunda-feira, às redações.





"A Empark, enquanto líder no setor do estacionamento e da mobilidade em Espanha e Portugal, e situando-se na primeira linha a nível internacional, é um parceiro estratégico para a dreamMedia", afirmou o CEO do grupo, Ricardo Bastos, para quem a conquista da concessão figura como "um momento muito importante e mais um passo estratégico na afirmação da dreamMedia como líder na digitalização do Out-of-Home (OOH) no nosso país".





Os outdoors digitais foram instalados em 31 parques de estacionamento de cidades como Lisboa, Amadora, Cascais, Porto, Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim, Leiria e Portimão que registam anualmente mais de cinco milhões de tickets de estacionamento, de acordo com o grupo.





Do total de parques, 28 têm oferta de soluções integradas de estacionamento e energia, com lugares exclusivos para carregamento elétrico.



Há 15 anos a operar no setor da publicidade exterior, a empresa conta com mais de uma centena de colaboradores, tendo fechado 2020 com uma faturação superior a 10 milhões de euros.