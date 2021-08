Lidl investe 4,5 milhões em Oeiras. Será a primeira loja da cadeia na Europa numa área de serviço

O Lidl investiu 4,5 milhões de euros na primeira loja da cadeia, na Europa, numa área de serviço, mais concretamente em Oeiras (A5), em parceria com a Brisa, anunciou hoje a empresa de retalho de origem alemã."Esta nova loja é a primeira da cadeia, na Europa, numa área de serviço", refere o Lidl, salientando que "com um investimento de 4,5 milhões de euros (...) procura exponenciar a conveniência oferecida, não só pela localização, mas também através de uma oferta de sortido de escolha fácil, acertado e com a habitual máxima: qualidade ao melhor preço".No âmbito do processo de expansão e modernização da rede de lojas em Portugal, "o Lidl abriu hoje na área de serviço de Oeiras (A5), em parceria com a Brisa, no eixo Lisboa-Cascais, a sua 264.ª loja em Portugal, que se vem juntar às outras duas já existentes no concelho de Oeiras", adianta, em comunicado.Com esta abertura são criados "cerca de 25 novos postos de trabalho, sendo que no concelho passa agora a empregar mais de 75 colaboradores".A nova loja "foi construída de raiz, integrando o atual conceito de lojas da insígnia, que tem vindo a ser implementado em muitas outras zonas do país", com uma área de mais de 1.400 metros quadrados."Comprometido em oferecer cada vez mais conveniência aos cidadãos e investindo na inovação dos seus serviços, através de uma parceria com os CTT, esta loja disponibiliza também um serviço de cacifos 24 horas, que permite a recolha de encomendas 'online', tornando a receção destas mais cómoda e sem limites de horário, em total segurança e com a possibilidade de conjugar esta recolha com uma habitual ida às compras", adianta."A proximidade e a conveniência caracterizam-nos desde o primeiro dia e trabalhamos diariamente para responder da melhor forma às necessidades da comunidade. Nesse sentido, apostamos nesta parceria com a Brisa, para reforçar precisamente esta conveniência, aos milhares de pessoas que todos os dias passam na A5, um dos principais eixos na grande Lisboa, de acesso e circulação, para as deslocações de trabalho ou lazer", refere o administrador dos serviços centrais do Lidl Portugal, Milton Rego, citado no comunicado."Esta zona comercial de conveniência, que surge de uma estreita parceria entre o Lidl Portugal e Brisa Concessão Rodoviária, permite ao grupo Brisa responder a uma necessidade expressa pelos nossos clientes que pediam um espaço como este. E permite-nos também alargar o conceito de mobilidade para uma mobilidade de conveniência ao serviço das pessoas, uma mobilidade mais urbana, inclusiva e consciente", acrescenta, por sua vez, Eduardo Ramos, membro da Comissão Executiva da Brisa Autoestradas de Portugal e presidente executivo da Via Verde.