Livraria Barata com dívidas de 4,5 milhões a 808 credores

A 17 de dezembro passado, era anunciado que a Livraria Barata iria entrar numa nova vida aliada à Fnac, numa parceria, estritamente comercial, promovida pela Câmara de Lisboa, no âmbito do programa municipal “Lojas com História”, passando o histórico espaço da Avenida de Roma a acrescentar ao seu logótipo “powered by Fnac”.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...