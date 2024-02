Lojas com história nos centros comerciais? Candidaturas abertas

Leia Também Faturação das lojas dos centros comerciais cresceu 7% em 2023

As lojas com história que pretendam expandir o seu negócios aos "shoppings" podem candidatar-se, a partir desta segunda-feira, aoEm comunicado, enviado às redações, a APCC indica que, este ano, decidiu dirigir o programa às lojas históricas com o objetivo de as apoiar, dando-lhesO prazo de candidaturas à edição deste ano do programa, em parceria com a Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE) e a União das Associações do Comércio e Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo (UACS), termina a 5 de abril.São elegíveis as atividades de comércio a retalho de operadores de Lojas Históricas, distinguidas como tal pelo município territorialmente competente, bem como todos os conceitos presentes no site "Comércio com História" da DGAE. Além de terem que estar classificadas como lojas históricas, devem, como habitualmente neste programa,. Deverão também ter aplicabilidade em operação de centros comerciais e potencial de complementaridade no "mix" dos centros comerciais.Um critério de valorização da candidatura na fase de avaliação será a existência prévia de experiências de digitalização do negócio e/ou a presença no digital, ou a vontade expressa em fazê-lo posteriormente. As candidaturas irão ser analisadas por uma comissão composta por representantes da APCC e dos seus parceiros DGAE e UACS, que farão uma pré-seleção para uma entrevista por parte da referida comissão, explica a APCC.O programa contará com uma sessão de apresentação das candidaturas pré-selecionadas num centro comercial. Os cinco finalistas terão a oportunidade de apresentar os seus conceitos aos operadores de centros comerciais presentes. Depois desta apresentação poderão ser iniciados processos de negociação de incubação dos conceitos em ambiente de centro comercial com qualquer dos"Na APCC defendemos quee que há espaço para todos os conceitos que se complementem e ajudem a criar uma experiência positiva para os visitantes. Nessas praças centrais faz todo o sentido estarem presentes aquelas lojas que nos são familiares e que nos transmitem boas memórias. Por isso,", diz a diretora executiva, Carla Pinto, citada na mesma nota.A APCC conta com 90 conjuntos comerciais, que integram cerca de 8.000 lojas, agregando 100 mil trabalhadores diretos (num total de 280 mil) num ecossistema que recebe, anualmente, 475 milhões de visitantes por ano.