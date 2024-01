Faturação das lojas dos centros comerciais cresceu 7% em 2023

As lojas dos centros comerciais aumentaram a faturação em 7% no ano passado, depois de, em 2022, terem batido o recorde de vendas do ano pré-pandemia.



Os dados constam de um estudo desenvolvido pela REDUNIQ Insight para a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) assente nos pagamentos eletrónicos realizados nos "shoppings".





Em comunicado, enviado esta segunda-feira, às redações, a APCC indica que mais de um terço das compras (34%) realizadas com meios de pagamento eletrónico nas lojas dos centros comerciais foram feitas ao fim de semana, enquanto nos dias úteis, o que "o demonstra a importância da disponibilidade e flexibilidade horária destes espaços para os consumidores".Em 2023, ae o gasto médio mensal por cliente cifrou-se nos 88,6 euros.As, o que, na perspetiva da APCC, mostra "a grande atratividade destes espaços para quem visita o país".. Além disso,, 14% em eletrodomésticos e tecnologia e. "Papelarias, livrarias, revistas e tabaco" representaram 8% da faturação em lojas dos centros comerciais ao longo do ano passado, de acordo com o mesmo estudo.O mês de, à semelhança do que sucedeu em anos anteriores, tendo a compra média por cliente ("ticket" médio) nas lojas dos "shoppings" ficado nos 42 euros e o gasto médio mensal por cliente ascendido aos 112,2 euros.A APCC conta com 90 conjuntos comerciais, que integram cerca de 8.000 lojas e empregam 100 mil trabalhadores diretos (num total de 280 mil). Anualmente, o ecossistema dos centros comerciais recebe 475 milhões de visitantes.