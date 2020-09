Trump derruba mega-fusão no luxo. LVMH desiste de comprar Tiffany e é processada

Bernard Arnault, o homem mais rico da Europa e o quarto mais rico do mundo, justificou a decisão com a ameaça feita pelo presidente dos EUA de impor tarifas a diversos bens importados de França, que incluem vários produtos de luxo.

Segundo o Financial Times, a LVMH informou terça-feira a Tiffany que tinha recebido uma carta do Governo francês há cerca de uma semana pedindo um adiamento da conclusão do negócio, cujo prazo limite era 24 de novembro, para 6 de janeiro por forma a tentar dissuadir a Casa Branca a impor tarifas em importações de FrançaA empresa de joalharia, por seu turno, vai interpor esta quarta-feira um processo no tribunal do Delaware acusando a LVMH de "deliberadamente arrastar o processo de garantir as necessárias autorizações das autoridades de concorrência", refere o Financial Times.Em causa estará o processo de autorização na União Europeia que ainda não terá sido iniciado e, alega a Tiffany, a LVMH ameaçou desistir da fusão caso a empresa de joalharia não aceitasse uma redução do preço a pagar.Em finais de julho, numa "conference call" com investidores, o maior grupo de luxo do mundo indicou que os processos de aprovação junto dos reguladores estavam a decorrer em cerca de meia dúzia de países, acrescentando que estava a "responder de forma expedita" às questões dos reguladores, apesar de a pandemia da covid-19 ter atrasado os procedimentos.A Tiffany acusa ainda a LVMH de ter violado os termos do acordo ao não a informar de imediato da carta do Governo francês, indicaram as mesmas fontes ao Financial Times.