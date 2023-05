Lucro dos CTT sobe para 16 milhões de euros no primeiro trimestre

Os CTT fecharam o primeiro trimestre do ano com lucros de 16,1 milhões de euros, quase o triplo face ao período homólogo de 2022, indicou esta quinta-feira o operador postal em comunicado à CMVM.

As receitas consolidadas seguiram a mesma tendência, tendo aumentado 3% para 241,8 milhões de euros.

O grupo registou melhorias em todas as áreas de negócio, excluindo no correio, segmento que continua a decrescer.





Nos três primeiros meses do ano, o segmento Correio e Outros alcançou rendimentos de 114,4 milhões de euros, uma queda de 14,3% face ao mesmo período do ano ano anterior explicada por dois motivos: "a receita do projeto de venda de computadores (21,5 M€) das soluções empresariais no primeiro trimestre de 2022" e, "da receita adicional do correio internacional de saída em fevereiro de 2022, devido à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa (3,5 M€)", explica a empresa. Excluindo esses efeitos, os rendimentos desta área de negócio teriam crescido 5,9% no período em análise.

Pelo contrário, os rendimentos operacionais de Expresso e Encomendas atingiram 64,7 milhões de euros, um aumento de 5,4%.

Os serviços Financeiros e Retalho seguiram a mesma trajetória, tendo crescido 141,6% para 28,7 milhões de euros. ??"Verificou-se uma evolução positiva dos rendimentos" nesta área, que "continuou a tendência de 2022, fruto de uma maior atratividade dos títulos de dívida pública, em especial dos certificados de aforro, num contexto de taxas de juro mais favoráveis a este produto de poupança".

Os rendimentos operacionais do Banco CTT atingiram 34,1 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 21,4%. Este crescimento é justificado pela performance positiva da margem financeira, que atingiu 22 milhões de euros (+34,2%). "Os juros recebidos aumentaram 9,4 milhões face ao primeiro trimestre de 2022, e os juros pagos aumentaram 3,9 milhões devido ao aumento das taxas de remuneração dos depósitos dos clientes e securitizações de crédito automóvel".

(Notícia atualizada às 19h20)