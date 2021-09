Rolls-Royce vai ser totalmente elétrica em 2030

A Rolls-Royce quer se tornar uma marca totalmente elétrica no final desta década. O anúncio, que choca alguns dos amantes dos célebres motores V12 que têm sido um dos trunfos da fabricante que integra o Grupo BMW.O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo CEO da fabricante, Torsten Müller-Ötvös, durante a apresentação do seu primeiro modelo 100% elétrico, o Spectre, que chegará ao mercado no final de 2023.

O Spectre vai contar com o chassis em alumínio idêntico ao do último Phantom e será o início de uma "nova era" para a marca centenária.



Torsten Müller-Ötvös disse mesmo que este será "talvez o dia mais importante da Rolls-Royce" desde o dia em 1904 em que Charles Rolls e Henry Royce decidiram unir forças e criar a marca que é sinónimo de luxo e riqueza em todo o mundo.



O CEO da marca avançou que "com este novo modelo lançamo-nos no processo de eletrificação do conjunto de toda a nossa gama até 2030".



A decisão é ainda mais surpreendente tendo em conta que Müller-Ötvös defendeu, em 2019, que a marca contava "o máximo de tempo possível" com o emblemático motor V12. Até agora todas as raras experiências da marca nas motorizações elétricas tinham sido apenas em "concept cars".



Agora, o CEO diz que "a propulsão elétrica adapta-se perfeitamente à Rolls-Royce". E vai mais longe: "Talvez até mais do que a qualquer outra marca. É silenciosa, refinada e produz um torque instantâneo, com uma potência considerável".



A Rolls-Royce segue, assim, as pisadas de outras marcas associadas ao luxo, como a Bentley, que no final do ano passado anunciou que iria abandonar os motores de combustão até 2030. A Bentley, contudo, já conta com modelos híbridos plug-in, ao contrário da Rolls-Royce.



Outras marcas icónicas como a Porsche, Jaguar ou Ferrari também já entraram na "onda elétrica".