Lucros da Farminveste aumentam 41% para 3,2 milhões no 1.º semestre

A Farminveste, gestora de participações sociais, registou um resultado líquido consolidado de 3,2 milhões de euros no primeiro semestre, uma subida de 41,4% face ao semestre homólogo de 2021, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado."Os resultados da Farminveste SGPS no primeiro semestre de 2022 seguiram a trajetória positiva iniciada no 2.º semestre de 2021, depois da reabertura e recuperação da economia portuguesa, após o choque pandémico de 2020, em particular na CUF, área que se viu a sua operação condicionada pelos dois períodos de lockdown em 2020 e 2021", refere a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).De acordo com a empresa, verificou-se "uma evolução do resultado líquido da Farminveste de 2,3 milhões de euros no 1.º semestre de 2021, para 3,2 milhões de euros no 1.º semestre do corrente exercício".A empresa tinha fechado o exercício de 2021 com um lucro consolidado de 1,9 milhões de euros.A informação hoje divulgada indica que, em termos consolidados, a Farminveste registou um volume de negócios de 415,2 milhões de euros, valor que reflete um crescimento de 6,0% face a junho de 2021."As áreas que mais contribuíram em valor para o volume de negócios consolidado foram as áreas de distribuição farmacêutica (19,4 milhões de euros, ou +5,9%) e de sistemas de informação (5,5 milhões de euros, ou +10,8%), refletindo o efeito de recuperação da economia portuguesa e reabertura dos respetivos setores de atividade", sublinha o documento.Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 13,7% para 22,7 milhões de euros.No período em referência, a dívida líquida (resultante do somatório das rubricas de caixa e depósitos bancários e financiamentos obtidos) reduziu-se em 7,2 milhões de euros (-2,9%) para 237,1 milhões de euros.