Farminveste reestrutura dívida e fica impedida de dar dividendos até 2032

Leia Também Covid-19: Farmácias venderam mais de um milhão de testes rápidos

A Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão (Farminveste IPG) e a Associação Nacional das Farmácias (ANF), que controla 87,75% do capital da Farminveste SGPS, chegaram a acordo na quarta-feira com os principais bancos financiadores para a reestruturação da dívida bancária, informa esta quinta-feira a Farminveste em comunicado enviado à CMVM.No âmbito do acordo-quadro, a Farminveste IPG irá reestruturar "cerca de 83 milhões do seu passivo financeiro bancário", sendo que este inclui 39,5 milhões em linhas de curto prazo e o restante a "produtos de médio longo prazo".Nas linhas de médio longo prazo, a Farminveste IPG irá desembolsar amortizações anuais crescentes até dezembro de 2032, o que, diz a empresa, lhe permitirá "reduzir as suas obrigações de curto prazo (12 meses) em cerca 14,2 milhões de euros"O acordo altera a estrutura de balanço da Farminveste IPG, "que vê reestruturado o Passivo Financeiro Bancário de Curto Prazo, em 41,7 milhões de euros".O acordo implica ainda "a restrição à distribuição de dividendos e ao pagamento de suprimentos pela Farminveste IPG à Farminveste SGPS, até final de dezembro de 2032, ou enquanto estiver em vigor o referido acordo", assinala o comunicado.