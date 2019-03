Lucros da Fidelidade aumentam para 280 milhões no ano passado

A seguradora detida pela Fosun conseguiu aumentar os lucros no ano passado, contribuindo para o resultado recorde do grupo chinês.

Miguel Baltazar

A Fidelidade aumentou os lucros no ano passado. O resultado cresceu 28% para 280 milhões de euros em comparação com o ano anterior, de acordo com dados divulgado no site da seguradora detida pela Fosun, contribuindo para os lucros recorde do grupo chinês.

Esta melhoria deveu-se ao crescimento de cerca de 6% dos prémios brutos, que foram de 1.921 milhões de euros, face a 1.813 milhões de euros em 2017, revela a seguradora no comunicado.

Quanto ao total de ativos da seguradora, este ascendia a 17.841 milhões de euros no ano passado, o que representa um crescimento de 3% quando comparado com o período homólogo. Os ativos líquidos também cresceram 0,5% para 2.731 milhões de euros.