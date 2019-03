Fosun fecha 2018 com lucros recorde

O grupo Fosun, dono da Fidelidade e principal acionista do BCP, fechou 2018 com um resultado líquido 13,4 mil milhões de yuans, o que representa uma melhoria de 1,9% face ao ano anterior, revelou esta terça-feira, 26 de março, a empresa.

A contribuir para este resultado esteve o aumento de 24% das receitas para 109,4 mil milhões de yuans.

No comunicado de apresentação dos resultados, a Fosun destaca que a unidade financeira do grupo viu os seus lucros aumentarem 13% "principalmente devido ao BCP, que registou um aumento do resultado líquido de 62% para 301 milhões".

Com base nos resultados de 2018, a Fosun decidiu aumentar em 6% o dividendo que vai distribuir pelos seus acionistas para 0,37 dólares de Hong Kong, o que corresponde a 20% dos lucros registados e uma rendibilidade do dividendo de 3,25%, segundo o grupo liderado por Guo Guangchang.

"Estamos satisfeitos por anunciar que em 2018 a Fosun registou o seu melhor ano de sempre", salientou, citado em comunicado, Guo Guangchang.