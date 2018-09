Lucros da Luz Saúde aumentam 7,7% para 9,4 milhões no primeiro semestre

A Luz Saúde fechou as contas do primeiro semestre de 2018 com um resultado líquido positivo de 9,4 milhões de euros, segundo comunicou a cotada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em nota enviada ao regulador esta quinta-feira, 20 de Setembro.

Este lucro representa um aumento de 7,7% relativamente ao resultado líquido de 8,7 milhões de euros registado nos primeiros seis meses do ano passado.

O EBITDA também apresentou uma evolução favorável, crescendo de 26,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2017 para 28,8 milhões de euros no final dos primeiros seis meses deste ano, uma subida de 7,3%. No entanto, a margem EBIDTA apresentou um decréscimo de 11,1% no primeiro semestre de 2017 para 1010,5% no período compreendido entre Janeiro e Junho deste ano.

Foram ainda obtidos rendimentos operacionais consolidados de 273,7 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2018, uma subida de 13,5%e em relação aos241,2 milhões alcançados no período homólogo, uma evolução justificada pela cotada com o "crescimento de 15,8% do segmento privado e de 5,1% do segmento público".

"A Luz Saúde manteve a sua trajectória de crescimento orgânico combinada com a expansão geográfica da sua rede de cuidados privados e a implementação de um ambicioso programa de expansão das unidades existentes", explica a empresa liderada por Isabel Vaz.

A Luz Saúde refere ainda que o investimento total realizado ao longo do primeiro semestre de 2018 ascendeu a 34,5 milhões de euros, sendo que 24,2 milhões disseram respeito à "expansão da rede privada".



A cotada fechou a sessão bolsista desta quinta-feira a perder 5,41% para 5,25 euros por acção. Em Abril passado, a assembleia-geral da empresa aprovou a saída de bolsa da Luz Saúde.