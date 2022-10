Lucros da Repsol sobem 66% para 3.222 milhões de euros entre janeiro e setembro

A petrolífera espanhola Repsol teve lucros de 3.222 milhões de euros entre janeiro e setembro, um aumento de 66,2% em relação aos mesmos meses de 2021, revelou esta quinta-feira a empresa.A Repsol atribuiu os resultados nos primeiros três trimestres do ano ao aumento dos preços dos hidrocarbonetos (componentes do petróleo).O resultado da empresa nos primeiros nove do ano antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) quase duplicou, com um aumento de 94,5% em relação ao mesmo período do ano passado, situando-se em 10.863 milhões de euros.A Repsol destacou, na informação divulgada esta quinta-feira, que estes resultados lhe estão a permitir "compensar parcialmente as perdas" de 2019 e 2020, "de mais de 7.100 milhões de euros", que tiveram origem em adaptações de ativos para reduzir e neutralizar as emissões poluentes e nos impactos da pandemia de covid-19.A Repsol reduziu a dívida líquida para 2.181 milhões de euros no final de setembro, menos 3.581 milhões de euros do que no início do ano.Além disso, a liquidez do grupo, presente em Portugal, aumentou para 12.426 milhões de euros no final de setembro.O presidente executivo da Repsol, Josu Jon Imaz, destacou que o grupo "deu passos de grande relevância para impulsionar a sua transformação, o perfil 'multi-energético' e descarbonizado" e realçou, neste âmbito, alianças com parceiros estratégicos fechadas nos últimos meses nos negócios 'upstream' (área de exploração e produção) e das energias renováveis.