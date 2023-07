Leia Também Pedro Castro e Almeida nomeado presidente do Santander para a Europa

O Santander atribuiu estes resultados "ao forte crescimento das receitas, especialmente na Europa", segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira . As receitas do grupo aumentarem 13% no primeiro semestre do ano, para 28.234 milhões de euros, e cresceram em todas as regiões onde o banco opera.Num período de aumento das taxas de juro, o volume global de empréstimos concedidos pelo Santander "manteve-se estável" neste período, com o banco a destacar o crescimento de 6% dos créditos ao consumo. No entanto, na Europa, o crédito concedido pelo banco caiu 5%, "devido à menor procura e às amortizações", com o Santander a destacar a queda de 6% em Espanha e de 4% no Reino Unido.Globalmente, os lucros do Santander na Europa chegaram aos 2.536 milhões de euros no primeiro semestre, mais 40% do que nos mesmos meses de 2022, "graças ao forte crescimento dos lucros em Espanha, Reino Unido, Portugal e Polónia". A Europa contribuiu em 43% para os resultados globais do grupo.

Por região, no total do primeiro semestre, Espanha, o país de origem, obteve os lucros com o valor mais elevado (1,1 mil milhões de euros), seguida pelo Brasil (823 milhões), e Reino Unido (818 milhões).



No caso de Portugal, os lucros registaram-se em 321 milhões, mais 43% do que no ano passado, com o crédito concedido a recuar 4%, para 39 mil milhões de euros, e os depósitos a baixar 9%, para 37 mil milhões de euros.

Na América do Norte (Estados Unidos e México), o Santander teve lucros de 1.346 milhões de euros no primeiro semestre, menos 19% do que mesmo período de 2022.A América do Sul contribuiu com 25% para os resultados do grupo e os lucros nesta região desceram 23%, para 1.458 milhões de euros, "principalmente devido aos menores ganhos no Brasil e no Chile, enquanto na Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia melhorou o resultado".O grupo espanhol Santander teve no ano passado lucros de 9.605 milhões de euros, um valor recorde que representou um aumento de 18% em relação a 2021.