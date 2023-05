Luís Pinheiro de Almeida: "Nunca em Portugal tinha havido tamanha regeneração urbana"

Conheci o António nos bancos da Faculdade de Direito, fomos colegas de curso, como Marcelo Rebelo de Sousa, João Soares, Leonor Beleza, José António Barreiros, Rão Kyao, Carlos Fino, padre João Seabra, Jorge Braga de Macedo, José Pacheco Pereira, Cáceres Monteiro, Oscar Mascarenhas e tantos, tantos outros. Na Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL) éramos "associativos".



Mais tarde, fomos camaradas na Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), como jornalistas.



Mega Ferreira já era especial, mais na escrita do que propriamente como repórter, por isso foi para uma secção, a dos "especiais", onde também estavam Helena Vaz da Silva, Maria Antónia Palla, Joaquim Letria, Hernâni Santos, Rui Pimenta. Nunca foram bem vistos pelos restantes jornalistas.



Por essa altura sentávamo-nos, lado a lado, num dos primeiros Conselhos de Redação eleitos de sempre da Imprensa portuguesa (1978), com António Amorim, também já falecido, João Carlos Nunes da Silva e Luísa Ribeiro.



Não éramos "amigos de peito", mas respeitávamo-nos mutuamente sobretudo como profissionais e tanto assim era que me levou com um "salário principesco", como gostava de dizer, para a Expo.