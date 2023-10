Marcelo só assinará diploma de privatização da TAP "se este salvaguardar condições" que apontou

Leia Também Marcelo "chumba" diploma da privatização da TAP. Costa diz que Governo vai ponderar O Presidente da República, que devolveu o diploma da privatização da TAP na passada sexta-feira por considerar que o documento deixava por clarificar três pontos essenciais, considera que o Executivo tem de "introduzir alterações para a transparência".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, esta segunda-feira, que o seu veto ao diploma da privatização da TAP "é construtivo para o país" e que o Governo "só ganha se no futuro não houver dúvidas sobre o processo". E indicou que apenas poderá assinar "em consciência" o diploma quando as questões que suscitou estiverem salvaguardadas."Não queria comentar a posição do Governo, mas a mim parecia-me lógico que o Governo percebesse o intuito do veto. O intuito do veto é proteger todos", afirmou em declarações aos jornalistas durante a visita oficial à Moldova, que arrancou esta segunda-feira.E estas alterações, afirmou, passam por "não haver aquisições ou vendas até estar definido quem é o comprador" e "admitindo-se que pode ir até 95%, haver a abertura para no futuro garantir o interesse público".

"Tudo isso protege o Governo. A ideia de transparência protege o processo e protege o país", vincou, acrescentando que o seu veto "foi um dever de vigilância e de transparência".

O chefe de Estado alerta que em causa está uma venda que "vincula o país por muitos anos", garantindo que "só poderá assinar em consciência se este salvaguardar condições que ninguém perdoaria no futuro que não tivesse assegurado".

"Não tenho interesse nenhum em estar a arranjar confusões num processo que já foi longo demais", acrescentou, remetendo mais declarações para o regresso a Lisboa. "Teremos uma audiência normal na quinta-feira e falaremos disso", concluiu.

no final de setembro em Conselho de Ministros, mas acabou por não receber "luz verde" de Marcelo Rebelo de Sousa, que, numa carta enviada ao primeiro-ministro, António Costa, defendeu que "t

O diploma da privatização da TAP foi aprovadoratando-se da venda de uma companhia que tem um valor estratégico fundamental para o país e tendo em conta o histórico desta matéria, incluindo o avultado montante que os contribuintes nacionais tiveram de desembolsar para salvar a TAP, na sequência da pandemia covid-19, e a intervenção da própria Assembleia da República, através da comissão parlamentar de inquérito, deve ser assegurada a máxima transparência em todo o processo que levará a uma decisão de venda do controlo da empresa".