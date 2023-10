Frasquilho: "Não consigo perceber a pressa em privatizar a TAP"

hoje a TAP é uma empresa que parece estar sustentada, que está a ter resultados positivos e que vai atingir o melhor ano da sua história em termos de receita e em termos de resultados".

Nesse sentido, questionou o calendário traçado pelo Executivo de António Costa para devolver parte do capital da empresa a privados. "Não entendo a pressa em privatizar a TAP porque se os contribuintes injetaram 3,2 mil milhões na TAP, seria muito interessante que com a privatização esse montante pudesse ser recuperado", destacou.Frasquilho falava nas Conferências de Outono, em Anadia, um encontro promovido pela autarquia bairradina e pela consultora Fnway.Questionado sobre se uma eventual mudança no calendário de privatização poderia afugentar os interessados, o ex-"chairman" desvalorizou tal possibilidade, uma vez que "com estes resultados que a TAP está a ter a empresa tornar-se mais apetecível".Frasquilho mostrou-se ainda contra uma cenário de uma privatização de 100% do capital: "Espero que a TAP não seja totalmente privada", frisou. O gestor disse ser "favorável a uma TAP maioritariamente privada", sublinhou que "é muito importante que o Estado permaneça como acionista, mesmo que minoritário".A TAP registou lucros recorde de 203,5 milhões de euros no acumulado dos primeiros nove meses do ano e de 180,5 milhões no terceiro trimestre, segundo o comunicado enviado pela companhia aérea. Entre janeiro e setembro de 2022, a companhia registou um prejuízo de 90,8 milhões de euros.Entre janeiro e setembro, o EBITDA (lucros, antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) cresceu 44,5% para 725,6 milhões de euros. Já durante o terceiro trimestre, o EBITDA subiu 41,7% para 380,4 milhões de euros.O Presidente da República vetou esta quinta-feira o diploma da privatização da TAP considerando que há três pontos essenciais que não foram esclarecidos, entre os quais o papel do Estado e a transparência do processo. São três as dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa que justificam a devolução do diploma e que o Chefe de Estado entendeu não ficarem clarificadas