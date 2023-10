Pedro Nuno Santos diz que "preço de venda da TAP não pode ser o último critério"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, voltou esta segunda-feira à noite a discordar de António Costa relativamente aos critérios para a venda da TAP.





No seu espaço de comentário na SIC Notícias, o ex-governante afirmou que o preço de venda da companhia aérea "não pode ser o último critério".





O ex-ministro considerou ainda as afirmações de António Costa no Parlamento de que não haverá privatização da TAP sem garantias de que o hub continua em Portugal uma "falsa questão", frisando que "não precisamos de colocar essa exigência porque a Lufthansa ou a KLM – Air France quando vêm comprar a TAP é por causa do hub, não é por causa de mais nada".





Pedro Nuno Santos entende ainda que é necessário que o Estado garanta a maioria do capital, de forma a que possa haver intervenção na empresa. "Não há parassocial que salve isso", disse.

Sobre o veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma de privatização da TAP, Pedro Nuno Santos considerou "legítimas" as preocupações e afirmou que este "parece mais um episódio na relação tensa entre o primeiro-ministro e o Presidente da República".