Maria Granel: Grão a grão, a Maria torna o mundo mais sustentável

Os passeios de fim de semana em Alvalade já se tinham tornado tradição familiar. Era no comércio com rosto e nome próprio do bairro lisboeta que Eunice Maia e o marido, ela minhota, ele açoriano, se sentiam menos engolidos pelo bulício da cidade. Quando decidiram abrir a Maria Granel, em 2015, só Alvalade fazia sentido. Passados seis anos, são eles que tratam os "queridos fregueses" pelo nome e conhecem-lhes os gostos.O esboço do que viria a ser a Maria Granel começou a ser desenhado em 2013, estava ainda o país subjugado à troika. "Achámos que, numa altura de crise, fazia ainda mais sentido dar esta possibilidade de consumo às pessoas." O casal embarcou então num périplo por vários países europeus, com o objetivo de perceber "de que forma o imaginário coletivo das mercearias de bairro a granel estava a ser modernizado e a comprometer-se com a sustentabilidade". As conversas com fundadoras do Reino Unido, Espanha e Itália foram "fundamentais" para inspirar o conceito que criaram em Portugal, lembra Eunice Maia, professora de Português e Literatura que, até 2013, "não tinha qualquer indício de que viria a ser merceeira, e muito menos comprometida com a sustentabilidade", uma vez que cresceu no seio de um "paradigma de consumismo", recorda. "Este projeto mudou a minha vida."

E é com ele que tem tentado mudar outras vidas. "O nosso trabalho vai muito além da parte comercial. É uma missão", começa por desvendar. Quando abriu portas, a Maria Granel vendia 240 alimentos biológicos e certificados. Hoje, nas prateleiras, caixas e dispensadores é possível encontrar mais de 1.600 produtos. Alguns são "estrela" e atraem clientes de propósito à loja. É o caso dos detergentes a granel, das misturas de especiarias e frutos secos, e do "raro" champô líquido a granel. "Para alguns produtos, temos vídeos que ensinam como fazer em casa, com excedentes, caso as pessoas não queiram comprar". Porque só assim é possível dar corpo à missão de promover um consumo mais consciente, ressalva. "Quando abrimos, convidámos logo os clientes a reutilizar os recipientes, o que foi um gesto arriscado na altura. Mas correu bem."Apesar do sucesso, que levou à abertura de uma segunda loja em 2018, desta vez no bairro lisboeta de Campo de Ourique, o caminho da Maria Granel não tem sido livre de obstáculos. O Estado é responsável pelos mais difíceis de derrubar. "Há um grande contraste entre a legislação europeia e nacional no que diz respeito ao granel", explica Eunice. "Em Portugal, a tendência é para restringir. Foi um choque para nós." Em 2017, exemplifica, foi aprovado um decreto-lei que impõe a pré-embalagem do arroz, "o que não acontece em nenhum país europeu". Em França, compara, "é possível comercializar tudo a granel, desde que se garantam as condições de segurança alimentar".Ao choque inicial, seguiram-se as mãos à obra. Juntamente com outras lojas de granel, enviaram uma carta de protesto para os vários ministérios competentes, para a Assembleia da República e para o Presidente. "Só o PAN questionou o Governo. Mas ainda estamos na luta."A próxima batalha já tem dia e hora marcada. No próximo dia 17 de julho, será lançado um evento digital que irá reunir o setor do granel em Portugal, em torno da causa das boas práticas de consumo. O objetivo é lançar as bases para uma futura associação nacional de lojas a granel, "que permita dar mais voz a estas empresas e alterar este estado de coisas que não faz sentido", aponta Eunice.