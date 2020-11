Mário Vaz: “Hoje tenho de lutar bastante” para manter a Vodafone em Portugal

Com as atuais regras para o 5G, Mário Vaz alerta que a atividade da Vodafone Portugal terá de ser repensada. E depois de a subsidiária ter sido apontada como a “joia da coroa” do grupo, arrisca-se a transformar-se na “lata da coroa”.

