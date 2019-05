Marques Mendes: Estado "bem encaminhado" para comprar capital da SIRESP

O comentador político Luís Marques Mendes avançou este domingo que o Estado está em negociações para comprar o capital privado da SIRESP, podendo tornar-se o único dono da operadora da rede nacional de emergência. As negociações estão "bem encaminhadas", de acordo com Marques Mendes, mas não estão ainda concluídas.

"Em princípio a nacionalização já não vai avançar porque estão em curso negociações amigáveis entre as partes para o Estado adquirir o capital privado da SIRESP. As negociações estão bem encaminhadas mas não estão concluídas", afirmou Luís Marques Mendes no seu espaço de comentário na SIC.

A possibilidade de o Governo avançar para a nacionalização do SIRESP foi noticiada este sábado pelo jornal Público, que adiantou que este é um dos cenários em cima da mesa nas negociações entre o Executivo e a PT/Altice para encontrarem uma solução para o investimento que a SIRESP fez a pedido do Governo na redundância da rede e que não foi pago.

Esse investimento já rondará os 11 milhões de euros, e a SIRESP fez um ultimato ao Governo: ou paga esse montante em dívida ou a SIRESP desliga o sinal e o país fica sem rede de emergência nacional por satélite.

Luís Marques Mendes explicou que o Governo não pode pagar este valor porque o Tribunal de Contas recusou o visto à revisão do contrato a celebrar entre o Estado e o SIRESP, mas que a hipótese de nacionalização estará, por ora, afastada. "A boa noticia é que neste fim de semana caiu a ideia de nacionalização", afirmou o comentador.