Marta à frente do Grupo Américo Amorim

Falecido a 13 de julho de 2017, só nos seus últimos anos de vida é que Américo Amorim apostou na prole feminina, sobretudo na filha mais velha, para a difícil missão de lhe suceder na liderança do grupo.





Nos anos 90, tinha apostado em Jorge Armindo, que entrou no clã Amorim por via do casamento mas que decidiu, mais tarde, pedalar a sua própria bicicleta com a Amorim Turismo.