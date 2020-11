MásMóvil assume controlo da Nowo e reforça aposta em Portugal

Como resultado de uma reorganização de acionistas da Cabonitel, a MásMovil assumiu o controlo desta sociedade e, dessa forma, será agora a única dona da Nowo Communications. Entidade que opera sob a marca Nowo em Portugal.

Esta operação, refere a Europa Press, implica a troca da participação atual de 50,01% do fundo GAEA na Cabonitel por uma posição de 100% na Oni.

Esta operação, refere a MásMóvil, citada pela agência, vai permitir reforçar a sua presença em Portugal e focar-se na expansão do segmento residencial.Foi no verão do ano passado que a MásMóvil entrou no mercado nacional através das operadoras Nowo e Oni.