MásMóvil confirma que vai entrar na corrida pelo 5G em Portugal

A MásMóvil está mesmo interessada em participar nos leilões do 5G em Portugal. A confirmação foi feita esta segunda-feira pela empresa no âmbito do anúncio das alterações da estrutura acionista da Nowo e da Oni, que levou a operadora espanhola a tornar-se acionista única.



"Este movimento permitirá concentrar esforços de investimento tanto no futuro 5G, sendo que a Nowo participará no leilão do espectro anunciado pela Anacom na passada quinta-feira, assim como na construção da nova rede de fibra ótica em Portugal", avança a dona da Nowo e da Oni.





No que toca à rede de fibra ótica, a empresa detalha que "este projeto já arrancou em Lisboa e no Porto, mercados prioritários para a Másmóvil, que pretende desta forma replicar a receita de sucesso do nosso país vizinho, com fortes investimentos que vão aumentar a competitividade da Nowo permitindo às famílias portuguesas terem novas opções de escolha".





A confirmação da entrada da Nowo na corrida pela 5G surge na semana seguinte à publicação pela entidade reguladora (Anacom) do regulamento final para o concurso da atribuição das licenças que está previsto arrancar este mês. O caderno de encargos prevê alguns benefícios para novos e entrantes de modo a atrair mais operadoras para o mercado português, entre os quais a reserva de espetro em determinadas faixas bem como a modalidade de roaming nacional, isto é, os novos players vão poder usufruir das redes da Nos, Meo e Vodafone Portugal.





No entanto, apesar de a Anacom ter mantido estas medidas face proposta inicial apresentada em Fevereiro, os novos players passam a ter obrigações de investimento e de cobertura da rede em território nacional. Alterações que mesmo assim não foram consideradas suficientes e segundo a Nos e a Vodafone continuam a promover a "discriminação", indo, por isso, recorrer a todos os meios nacionais e internacionais para travar o concurso como anunciaram na semana passada.





Como a Europa Press tinha noticiado esta segunda-feira de manhã a MásMóvil assumiu o controlo da operadora Nowo, reforçando a sua aposta em Portugal.





A espanhola MàsMóvil, em conjunto com a GAEA, tinham comprado as operadoras de comunicações Nowo e Oni ao fundo KKR no verão do ano passado. Mas, segundo um comunicado enviado pela empresa" no passado dia 8 de novembro foi celebrado um acordo para a reorganização acionista que implica a troca da participação atual de 50,01% do fundo GAEA na Cabonitel por uma posição de 100% na Oni.





Esta aquisição surge após a oferta pública de aquisição (OPA) pela Másmóvil lançada pela Lorca Bidco, veículo de investimento constituído pela KKR, Providence e Cinven que já alcançaram uma participação de 99,32% do seu capital. O regulador espanhol dos mercados suspendeu no passado dia 3 a cotação das ações da Másmóvil em Espanha, e espera-se a sua saída definitiva das bolsas nos próximos dias.



(Notícia atualizada às 13h40)