Matos Fernandes vai trabalhar para a Abreu Advogados

O ex-ministro do Ambiente e da Transição Energética João Pedro Matos Fernandes vai trabalhar para o Instituto do Conhecimento , um instituto de formação de "conhecimento jurídico" da Abreu Advogados na área do Direito. O ex-governante será senior advisor para as áreas da energia e ambiente e começará a desempenhar funções em setembro.Matos Fernandes deixou de ser ministro em fevereiro, tendo tomado posse como deputado pelo círculo eleitoral do Porto.Em comunicado, a Abreu Advogados adianta que a contratação permite prosseguir "o trabalho pioneiro deste Instituto na investigação e promoção de conhecimento em temas que marcam a atualidade como o Environmental, Social and Governance (ESG) e a transição energética".O Instituto do Conhecimento é considerado desde 2021 uma entidade de formação profissional pela DGERT. "Esta integração é um marco na história do Instituto que vê, assim, reforçada a sua capacidade e relevância numa das áreas de maior importância na atualidade. João Pedro Matos Fernandes tem um curriculum ímpar e um vasto conhecimento e experiência na investigação e na docência, com um percurso reconhecido. Estamos muito entusiasmados com esta integração e com o que ela representa, pelo impacto que queremos ter nestes temas, através da partilha de conhecimento", afirma, em comunicado, Luís Barreto Xavier, presidente do Instituto do Conhecimento.Já João Pedro Matos Fernandes destaca que o Instituto "é um projeto relevante no panorama nacional, com académicos e especialistas de diferentes áreas e nacionalidades que se juntam para, com a sua experiência, contribuir para gerar novo conhecimento em áreas que preocupam as empresas e os cidadãos, como são o ESG e esta nova forma de organização das empresas", lê-se na mesma nota. "Há muito tempo que conheço o Instituto e a sua abertura à inovação, com a qual me identifico. O foco no futuro e a aposta em áreas pioneiras que estão ou vão impactar a economia foram fatores críticos para aceitar este convite. A transformação energética e o ESG são áreas-chave, às quais me tenho dedicado, e é para mim uma grande honra poder contribuir para gerar conhecimento e informação."Matos Fernandes licenciou-se em Engenharia Civil em 1991, tendo começado a desempenhar funções como adjunto do Secretário de Estado dos Recursos Naturais em 1995. Em 2018, tornou-se ministro do Ambiente do XXI Governo, tendo adicionado a essa pasta a da Ação Climática em 2019, no XXII Governo. Saiu em fevereiro deste ano, tendo sido substituído por Duarte Cordeiro.Em 2019, foi revelado que o ex-ministro Matos Fernandes e o seu secretário de Estado - ainda no Governo - João Galamba estavam sob investigação do Ministério Público devido à construção da central de hidrogénio verde em Sines, por indícios de corrupção e tráfico de influências. Segundo o que foi avançado pela RTP, o Ministério Público suspeita que foram criadas condições para beneficiar grandes empresas.