McDonald's quer atingir fasquia dos 50 mil restaurantes até 2027

O McDonald's quer atingir a fasquia dos 50 mil restaurantes em todo o mundo até 2027, naquela que é apelidada pela empresa como a expansão mais rápida na sua história.A cadeia, que tem atualmente mais de 41 mil restaurantes, já se comprometeu a abrir mais dois mil até ao final deste ano. Os novos restaurantes vão impulsionar as vendas globais em 2% no próximo ano e em 2,5% até 2024, comunicou a empresa antes de uma reunião com investidores.A decisão faz parte de um plano de expansão de vários anos, centrado no marketing, na oferta do menu e canais digitais, incluindo entrega e aplicação móvel.Além do aumento do número de lojas, a empresa também quer ver um crescimento no número de utilizadores do programa "loyalty". O objetivo é passar de 150 milhões de utilizadores diários para 250 milhões até 2027.Parte da estratégia passa também por levar a outras geografias o projeto-piloto "ready on arrival", que só está disponível nos Estados Unidos e consiste na preparação de pedidos feitos online antes de os clientes chegarem ao restaurante.



A ideia é levar este projeto aos seis principais mercados até 2025.



A empresa viu as receitas subirem 14% para 6,69 mil milhões de dólares no terceiro trimestre do ano, tendo superado as estimativas dos analistas, apesar de algum travão no consumo.