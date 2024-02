McDonald's chega ao "marco histórico" dos 200 restaurantes em Portugal

Leia Também McDonald's quer atingir fasquia dos 50 mil restaurantes até 2027

Leia Também McDonald's sobe salário de entrada para 800 euros e quer contratar 4 mil pessoas

A McDonald’s acaba de chegar aos 200 restaurantes em Portugal, um "marco importante na sua história de mais de 30 anos" que traduz o seu "compromisso em continuar a criar valor para o país".Localizado em Rio Maior,, assinala a cadeia de "fast food", num comunicado, enviado esta segunda-feira, às redações.Com presença em Portugal desde 1991, com a abertura do primeiro restaurante em Cascais,– empresários locais responsáveis por gerir mais de 90% dos restaurantes da marca no país -, pelo que, passadas três décadas, "a abertura do restaurante 200 vem assinalar a contínua aposta da McDonald’s em Portugal".Uma aposta em "criar valor para o país", mas também em "encontrar soluções que visam uma operação cada vez mais responsável a nível ambiental e também social,nomeadamente, ao apoiar as comunidades onde os seus restaurantes se inserem e ao gerar oportunidades de emprego", assinala, apontando que"A inauguração de um restaurante McDonald’s é sinónimo de inovação, de dinamização local e de criação de emprego, e representa a chegada de mais um parceiro à comunidade. Por isso, a abertura do restaurante 200 é um marco muito importante na história da McDonald’s Portugal, representando o nosso investimento em Portugal, a nível nacional e regional, ao longo de mais de 30 anos no país", diz a diretora-geral da McDonald’s Portugal, Inês Lima, citada na mesma nota. McDonald’s Portugal faturou mais de 580 milhões de euros em 2022, o valor mais elevado desde que abriu o primeiro restaurante , apesar de a escalada de custos ter "comido" rentabilidade à cadeia de restauração.A McDonald's encontra-se atualmente presente em mais de 120 países, com mais de 40.000 restaurantes, número que pretende fazer crescer para 50.000 até 2027.