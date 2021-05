Medway lança ligação ferroviária com a China para exportações e importações

Num comunicado hoje divulgado, a Medway precisa que o novo serviço, com um tempo de trânsito de 28 dias, passa a ligar Yiwu, na China, a Valongo, Entroncamento e Bobadela, em Portugal."Esta solução foi desenvolvida no início deste ano, em plena pandemia, ao termos identificado que havia esta necessidade de ligação. Em fevereiro, permitimos que chegasse ao nosso país o primeiro contentor da China transportado por comboio e, nesse seguimento, procurámos criar um recurso fixo para facilitar o transporte entre estes países, da forma mais sustentável possível", explica Carlos Vasconcelos, presidente da Medway, citado no comunicado.Entre a China e Portugal, este transporte por comboio percorrerá uma viagem por nove países, de dois continentes, em quatro bitolas (largura determinada pela distância medida entre as faces interiores das cabeças de dois carris de uma via ferroviária) diferentes, sublinha a Medway no comunicado."Com esta iniciativa, a Medway reforça a sua aposta no desenvolvimento de soluções mais sustentáveis para o transporte de mercadorias dos clientes", lê-se no comunicado, que refere que "o transporte ferroviário permite atualmente uma redução de cerca de 70% de emissões de CO2 face ao mesmo transporte por modo rodoviário".A Medway é um operador logístico e apresenta-se como o maior operador ferroviário privado de transporte de mercadorias na Península Ibérica.Detém uma frota de 69 locomotivas (35 elétricas e 34 a diesel) e 2.917 vagões, assim como vários terminais logísticos e uma área de manutenção e reparação de equipamento ferroviário.A Medway faz parte da Medlog, um operador logístico com atividade em mais de 70 países.