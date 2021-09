Medway avança com investimento de 63 milhões em Famalicão

Inicialmente anunciado como um investimento de 35 milhões de euros, o terminal ferroviário de mercadorias que a Medway vai construir em Famalicão foi revisto em alta, para 63 milhões, devido "a diversos melhoramentos que foram sendo introduzidos no projeto", e tem apresentação pública marcada para esta terça-feira.

"A Medway, empresa líder no transporte ferroviário de mercadorias em Portugal, vai apresentar amanhã, terça-feira, 14 de setembro, o projeto para o terminal ferroviário de mercadorias e a respetiva unidade de execução, que ficará localizado na Freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão", anunciou a autarquia, em comunicado.

Com quatro linhas férreas de 750 metros, o terminal terá uma área de 220 mil metros quadrados e capacidade para 11 mil TEU (cada TEU equivale a cerca de 6,1 metros, o comprimento de um contentor-padrão de mercadorias).

O projeto inclui também ligação para contentores refrigerados, área reservada para mercadoria perigosa, espaços para armazenagem e serviços logísticos, parque seguro para camiões, oficinas e vigilância 24 horas.

"Com ligação ferroviária direta, através da Linha do Minho, bem como com as acessibilidades rodoviárias através de diversas vias principais, este terminal irá potenciar a indústria exportadora local, facilitando a logística das suas mercadorias, contribuindo, desse modo, para a economia e o emprego da região", realça a Câmara de Famalicão.

A Medway detém atualmente 69 locomotivas (35 elétricas e 34 a diesel) e 2.917 vagões, assim como vários terminais logísticos e uma área de manutenção e reparação de equipamento ferroviário.

A sessão de apresentação do futuro terminal da Medway em Famalicão, que será construído na mesma freguesia onde está instalada a Continental Mabor, realiza-se pelas 10h30, na famalicense Casa do Território.

Em maio passado, a empresa anunciou que contava ter o futuro terminal operacional no próximo ano.