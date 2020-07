Mexia e Manso Neto suspensos de funções na EDP

Leia Também EDP garante que gestão mantém funções “normais”

O juiz Carlos Alexandre decidiu esta segunda-feira validar a pretensão do Ministério Público (MP) de agravamento das medidas de coação de António Mexia, CEO da EDP, e João Manso Neto, CEO da EDP Renováveis, impondo a suspensão das funções dos dois administradores, avançam os jornais Eco e Observador e confirmou o Negócios. A decisão tem efeitos imediatos.No início de junho, o MP promoveu junto do juiz Carlos Alexandre um agravamento das medidas, solicitando além da suspensão de funções, uma caução de dois milhões de euros a António Mexia e outra de um milhão a João Manso Neto. De acordo com o Observador, o juiz deferiu na íntegra a promoção do MP, pelo que decretou, além da suspensão de funções, o depósito de cauções de um milhão de euros para cada um dos gestores.No que toca a deslocações, o MP defendeu que ambos os gestores fiquem impedidos de entrar em todos os edifícios da EDP e de contactarem algumas pessoas. O pedido previa ainda que entreguem o passaporte e que fiquem proibidos de viajar para o estrangeiro.Em comunicado, o DCIAP referia que o "Ministério Público imputa aos arguidos António Mexia e Manso Neto, em coautoria, a prática de quatro crimes de corrupção ativa e de um crime de participação económica em negócio". Já ao arguido João Conceição é "imputada a prática de dois crimes de corrupção passiva para ato ilícito".No exercício do contraditório, a defesa de Mexia e Manso Neto sustentou não haver "o menor fundamento" para as novas medidas de coação, considerando que são injustificadas e visam "punir antecipadamente os arguidos e com isso oferecer uma lição e uma moral à sociedade portuguesa, que tem seguido o presente caso, através nos jornais".A defesa dos arguidos deverá contestar a decisão do juiz Carlos Alexandre, recorrendo para o Tribunal da Relação. Com os dois CEO suspensos de forma imediata, a empresa deverá encontrar dois nomes para ocupar temporariamente os cargos. Recorde-se que os mandatos de António Mexia e Manso Neto terminam este ano, sendo eleitos novos cargos sociais na próxima assembleia geral que deverá acontecer em Março.As ações da EDP e da EDPR foram já suspensas de negociação pela CMVM, numa altura em que recuavam mais de 2%.