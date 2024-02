Microsoft supera Apple como cotada mais valiosa do mundo

A ameaça da concorrência já assombra a Apple há alguns meses. Em janeiro, a Microsoft chegou, por momentos, a valer em bolsa mais que a criadora do iPhone, cujas ações têm vindo a ser pressionadas por receios quanto à procura do smartphone no estrangeiro, onde gera 60% das vendas.

Agora, a tendência parece ter vindo para ficar. A capitalização da gigante tecnológica cofundada por Bill Gates ultrapassou os 2,86 biliões de euros e consolidou-se como a maior empresa de capital aberto do mundo, ultrapassando a rival Apple 18 anos depois.

A divulgação das contas anuais, no início de fevereiro, e a desaceleração da venda de iPhones na China está a afetar o mercado acionista da empresa da Califórnia, que derrapou 4% em bolsa e caiu esta quinta-feira, 15 de fevereiro, para o segundo lugar, estando a valor agora 2,68 biliões de euros.

Às perdas acumuladas da Apple desde o final de 2023 junta-se o melhor desempenho da Microsoft, alavancado pelo desenvolvimento da Inteligência Artificial e da plataforma de "cloud" Azure, criada pela empresa norte-americana para construir, testar, implementar e gerir aplicações e serviços através da utilização dos seus "data centers".

"Estimamos que o Azure tenha margens brutas de cerca de 60 pontos, impulsionadas por melhorias na sua coleção de ferramentas, plataformas e aplicações, o que é impressionante, na nossa opinião, considerando as contas para a escala e aumento dos gastos com infraestrutura de Inteligência Artificial", apontou o Barclays, citado pelo jornal El Economista, acrescentando que, embora a empresa volte a destacar que a margem foi melhor do que o esperado neste trimestre, "continua a alertar para uma queda nos próximos trimestres à medida que as despesas com a IA continuam".

Desde 2006 que este cenário não se verificava, já que a empresa liderada por Tim Cook liderou os lucros nas últimas décadas. Agora, são 181 mil milhões de euros que separam as duas gigantes tecnológicas.



Notícia editada por Inês Santinhos Gonçalves