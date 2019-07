Mina de lítio em Montalegre vai ser a céu aberto e em túnel

A empresa Lusorecursos esclareceu hoje que a exploração da mina de lítio em Morgade, no concelho de Montalegre, vai ser mista, efetuando-se primeiro a céu aberto e passando depois, à cota das aldeias, para túnel.

O diretor executivo (CEO) da Lusorecursos Portugal Lithium, S.A, Ricardo Pinheiro, disse à agência Lusa que a empresa está em fase de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), como "previsto no contrato de concessão" assinado com o Estado português.