Onde há lítio em Portugal?

No retângulo nacional são onze as zonas identificadas pela Direção-geral de Energia e Geologia com ocorrência de mineralizações de lítio, concentradas no centro e norte do país. No total, esta zonas somam 2.500 metros quadrados e geraram 31 pedidos para prospeção e pesquisa. A serem atribuídos, iam representar um investimento superior a 3,5 milhões de euros.